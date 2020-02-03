Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor
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Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti'ne devam ediyor.

03.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:35
Esenyurt Belediyesinin evde ücretsiz sağlık hizmeti devam ediyor

, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için sürdürdüğü ücretsiz Evde Sağlık Hizmeti'ne devam ediyor.


Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içinde dönüş yapan birim, uzman hemşireler aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan şekeri ölçümü gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda vatandaşlara bilgiler veriliyor. Yaz-kış 7 gün 24 saat boyunca hizmet veren sağlık ekipleri, hastaların şikayetlerini değerlendirerek tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler de yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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