Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
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Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi ekipleri lojistik firmasına ait bir depoda çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri lojistik firmasına ait bir depoda çıkan yangının söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, belediyeye ait tankerlerle itfaiye araçlarına su taşırken, yangından etkilenenlere de ilk müdahaleyi belediyenin sağlık personelleri yaptı. Yangının başladığı ilk anlarda bölgeye giden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da, itfaiye ekiplerinden bilgi alarak çalışmaları yakından takip etti.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 296. Sokak'ta bulunan lojistik firmasına ait depoda saat 12.10 sularında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Ekiplere destek sağlamak için Esenyurt Belediyesi'ne bağlı sağlık, zabıta ve temizlik personelleri de olay yerine geldi. Sağlık personelleri yangından etkilenen işçi ve vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken, temizlik personelleri belediyeye ait tankerlerle itfaiye araçlarına su taşıdı. Olay yerinde trafik akışını ve güvenliği sağlayan zabıta personelleri, dumandan etkilenen itfaiyecilere ayran ikramında bulundu. Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgede bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, olayla ilgili gerekli bilgiyi alarak çalışmalara destek verdi.

"Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok"

Kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayının yaşanmadığını söyleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Yangının çıkış nedeni tam olarak belli değil ama içerideki malzemelerin tutuşmasından çıktığını düşünüyoruz. Sonrasında tutuşmaya uygun ambalaj, karton gibi malzemeler olduğu için hızlı bir şekilde yayılmış. Şu anda 35 civarında yangın söndürme aracı, yaklaşık 15 tane su nakil aracı çalışıyor. Yangın büyük ölçüde kontrole alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarından ardından yangının neden çıktığına dair net bir bilgi verilecek. Aldığımız bilgilere göre herhangi bir yaralanma ve can kaybı yok. Sadece bir personel dumandan zehirlendi ama durumu iyi" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi
Esenyurt Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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