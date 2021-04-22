Esenyurt Belediyesi, sokakları dönüştürmeye devam ediyor

Alt yapısını yenilenen sokakta araç park sorunu da ortadan kaldırıldı. Mahalle sakinleri, yolların ve kaldırımların yenilenmesiyle dönüşümü tamamlanan sokaktan memnun kaldı.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, öncesinde sık sık su baskınları ile karşılaşan, elektrik hatlarında sorun yaşanan, vatandaşların araçlarını park edemediği ve sel baskınlarının yaşandığı İnönü Mahallesi 370. Sokak'ı dönüştürdü. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) ile yapılan yazışmalar sonucunda sokağın elektrik hatlarını yer altına alarak daha güvenli hale getiren ekipler, öncesinde sık sık yağmur sonrası su baskınlarının yaşanmasına neden olan yağmur suyu kanallarını yeniledi. Gerekli alt yapı çalışmalarının ardından kaldırım ve yolu yenileyerek parke döşeyen ekipler, ağaç dikimi de yaptıkları sokağın daha yeşil olmasını sağladı. Söz konusu sokağın sakinleri ve mahalle muhtarı, daha önce birçok sorunla karşılaştıklarını, şimdi ise yapılan dönüşümden memnun olduklarını ifade ederek, sokaklarının Esenyurt'ta örnek olduğunu dile getirdi.

AKÇELİK, 'VERİLEN SÖZ YERİNE GETİRİLDİ'

İnönü Mahallesi Muhtarı Hasan Akçelik, "Vatandaşlar sorun yaşıyordu, her gün zabıta ekiplerini, polisi ve mahalle muhtarı olarak beni çağırıyorlardı" diyerek 370. Sokak'ta vatandaşların yıllardır birçok sorunla karşı karşıya olduğunu hatırlattı."Verilen söz yerine getirildi" diyen Akçelik, "Yıllardır bu sokakta sorun yaşıyorduk, öncesinde yağmur yağdığında sokağımızı su basıyordu, bodrum katında oturan vatandaşlarımızın evlerini su basıyordu. Söz verdikleri gibi alt yapısını yenilediler, elektrik hatlarını yer altına aldılar, ağaç diktiler ve sokağımızı yaptılar" dedi.

ÖRNEK BİR SOKAK OLDU

Sokak sakinlerinin yapılan dönüşümden memnun olduğunu ifade eden Akçelik, "Kendim ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Sokağımız Esenyurt'ta örnek bir sokak oldu, darısı diğer sokaklarımızın başına" şeklinde konuştu. Mahalle sakini Fatih Doruk ise "Sokağın önceki durumu ile son durumu arasında çok fark var. Emeği geçen herkesin eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler