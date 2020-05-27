Esenyurt Belediyesi sağlIk hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetlerine bayramda da devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü Evde Sağlık Hizmetlerine Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Hizmetleri birimi, yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları bu süreçte yalnız bırakmıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlara gün içerisinde dönüş yapan birim, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerini vatandaşlara ücretsiz olarak sunuyor. Evlere yapılan ziyaretlerde steril kıyafet, maske ve eldiven gibi Koronavirüs'e karşı gerekli tüm önlemleri alan ekipler, sosyal mesafe kuralına uyarak vatandaşlara virüsten korunma yollarıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuyor.

Kaynak: Bültenler