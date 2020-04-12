Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu
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Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığı

Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu

Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dün aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

12.04.2020 17:28 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:31
Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu

Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında dün aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir evleri yerine ilçedeki bir öğretmenevinde kalan sağlık görevlilerine ailelerinin hazırladığı paketler, sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekiplerince ulaştırıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, bir süredir ailelerinden ayrı olarak bir öğretmenevinde kalan sağlık görevlilerinin, sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulunduğu talep üzerine çalışma başlattı. Görevlilerin evlerine tek tek giden ekipler ailelerinin hazırladığı paketleri teslim aldı. Ekipler ardından söz konusu istekleri sağlık görevlilerine teslim etti.

Sokak hayvanlarına mama ve su desteği

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek evleri ile hayvanların yaşadığı diğer yerlere mama ve su bırakıldı. Zabıta ekipleri ise hem sokağa çıkma yasağı hem de fırınlarda denetim yaptı. Dışarı çıkanlar evlerine gönderilirken fırın çalışanlarına ise maske ve eldiven uyarısı yapıldı. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de cadde ve sokaklarda yıkama yaptı.

Esenyurt Belediyesi sağlık görevlileriyle aileleri arasında köprü oldu

Kaynak: İHA

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