Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor

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Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor Esenyurt Belediyesi, Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda kolisi yardımında bulunuyor.

Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunuyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Ramazan Ayı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla gıda kolisi yardımında bulunuyor. Ekipler eş zamanlı olarak birçok mahallede gıda kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırmaya devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Daha önce de gıda kolisi, süt, patates, soğan gibi gıda ürünlerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtan Esenyurt Belediyesi, Ramazan Ayı'nda da aileleri yalnız bırakmıyor. Gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gıda Muayene Komisyonu tarafından yapılan teknik ve hijyenik kontrollerin ardından yapılan sosyal incelemeler sonucu, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor. Ekipler, içerisinde bakliyat, tahıl ürünleri gibi temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı