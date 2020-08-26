Esenyurt Belediyesi parkların yürüyüş yollarını yeniliyor Esenyurt Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde spor yapabilmesi için ilçe genelindeki parklarda yer alan yumuşak (kauçuk) zeminleri yeniliyor.

Esenyurt genelinde bulunan parklarda ağaçlandırma ve bakım çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yürüyüş ve spor yapmak için kullandığı yumuşak zeminleri de yeniliyor.

Vatandaşların en büyük ?sosyal faaliyet alanlarından olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışan ekipler, yıpranan kauçuk zeminlerin yenilenmesinin yanı sıra ağaç dikimi ve toprak tasfiyesi de yapıyor.

Kaynak: Bültenler