ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI PAZARCI EYLEMİ
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ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI PAZARCI EYLEMİ

ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde davul-zurnalı eylem yaptı.

13.06.2020 11:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:52

ESENYURT'ta faaliyetlerine 3 aydan bu yana izin verilmediğini öne süren bir grup pazarcı belediye binasının önünde davul-zurnalı eylem yaptı. Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 2 yıldan bu yana tezgah açtıkları semt pazarını zabıtaların, pandemi sürecini gerekçe göstererek kapattığını belirten pazarcılar, belediye binası önünde tezgah açtı. Pazarcılar, davul zurna eşliğinde 'Başkan istifa' diye slogan attı. Pazarcılar yanlarında getirdikleri iki koli yumurtayı binaya atmaya hazırlanırken polisler fark ederek müdahale etti. Polis, yumurtaların bulunduğu paketi pazarcıların elinden aldı. Bu sırada bir kadın pazarcı da çantasından çıkardığı yumurtaları atmak isterken polis onu da engelledi. Pazarcılar tekrar tezgah açmak istediklerini kaydetti. Bu arada pazarcılar belediye başkanının seçim öncesi çektirdiği fotoğrafları göstererek, 'Bizim pazarcı olmadığımızı söylüyorlar. Ben mi yalan söylüyorum, onlar mı yalan söylüyor" diye sordu

ESENYURT BELEDİYESİ ÖNÜNDE DAVULLU ZURNALI PAZARCI EYLEMİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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