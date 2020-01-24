Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına korunaklı yuva

24.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.01.2020 14:56

Esenyurt Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların daha korunaklı barınmalarını sağlamak için ilçedeki parklara kafes yuvalar yerleştirdi.



Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kış aylarında sokak hayvanlarının soğuk ve yağışlardan etkilenmemesi için çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, sokakta yaşayan kediler için ilçede bulunan parklara kafes yuvalar yerleştirdi. Dört mevsim için uygun olarak hazırlanan kedi kafesleri hayvanların daha korunaklı barınması için mevcut kedi evlerinin çevrelerine konuldu. Hayvanların soğuk kış günlerini daha rahat atlatabilmelerini ve diğer hayvanlardan zarar görmeden güvenli bir şekilde barınmalarını sağlayan kafeslerde, kedilerin girebileceği küçük kapılar yapılarak, içerisine su ve mama kapları kondu. Ekipler çalışmaların ilçe genelindeki tüm parklarda devam edeceğini ve köpek kulübelerinin de arttırılacağını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA