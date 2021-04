Esenyurt Belediyesi'nden sanatçılara destek

Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle sanatını icra edemeyen sanatçılara destek olmak için "Türkülerimiz Özümüz, Ozanlarımız Sözümüz" etkinliği düzenlendi.

Sanatçılar, pandemi dönemindeki desteklerinden dolayı Başkan Bozkurt'a saz hediye etti.

Esenyurt Belediyesi, pandemi nedeniyle sanatını icra edemeyen sanatçılara destek olmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un talimatıyla Esenyurt'ta yaşayan sanatçılar için "Türkülerimiz Özümüz, Ozanlarımız Sözümüz" etkinliği düzenlendi.

BAŞKAN BOZKURT'A SAZ HEDİYE ETTİLER

Esenyurtlu sanatçıların seslendirdiği şarkılar, türküler ve şiirler Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeni ile izlenen etkinliğin son gününde Başkan Bozkurt, Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Ali Susuz ile birlikte Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sanatçılarla bir araya geldi. Esenyurtlu sanatçılar, zorlu günlerinde kendilerini unutmadığı için Başkan Bozkurt'a saz hediye etti.

"HER SES, HER RENK VAR"

Pandemi sürecinde sanatın ve sanatçıların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozkurt, "Yüzyıllar önce yaşanan duyguların, dökülen kelimelerin sizler tarafından, güzel sesinizden ya da enstrümanları çalan parmaklarınızdan Esenyurt halkına iletmek çok önemli" dedi. Başkan Bozkurt, yapılan etkinlikte Anadolu'nun birçok bölgesinden sanatçının eserlerine yer verildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: Tek tip bir şey yapmamışsınız. Her alanda her bölgede geniş bir açı ile sunum yapmışsınız. İhtiyacımız olan da bu. Anadolu'yu tek tipleştirmeye çalışıyorlar ama bu mümkün değil. Her ses var, her renk var. Güzel olan da bu; sesleri olduğu gibi muhafaza ederek birbirimizle paylaşmak ve birbirimizle bu şekilde yaşamamız. Hep beraber Esenyurt'u yaşanılabilir bir kent yapmak mümkün. Daha güzel günlerde bir araya gelmek dileğiyle, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."

Yapılan etkinlikte Esenyurtlu sanatçıların pek çok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğeniyle izlendiğine dikkat çeken Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar, "Vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler aldık" diye konuştu.

ESENYURT BELEDİYESİ, SANATÇILARIN UNUTULDUĞU BİR DÖNEMDE SESLERİNİ DUYURDU

Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Ulu, Esenyurt Belediyesi'nin sanatçılara destek amacıyla seslerini duyurduğunu hatırlatarak, yapılan etkinliğin sanatçılar adına çok değerli olduğunu söyledi. Ulu, "Sanatçıların unutulduğu bu dönemde Esenyurt Belediyesi'nin sanatçıların sesini halka duyurmakta aracı olması, bizim için çok önemliydi. Bunun bütün bölgeye ve Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Pandemi sürecinde kültür-sanat için birçok kişi müzik aletini satmak zorunda kaldı. Bu kötü bir iz bıraktı ama biz de Esenyurt'ta iyi bir iz bırakması için Başkanımıza saz hediye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ SÜRECİNDE ÖRNEK DAYANIŞMA

Gölge Kültür Sanat Merkezi (GKSM) adına konuşan Sanatçı Sinan Gökçe ise pandemi sürecinde Esenyurt Belediyesi'nin kendileri ile dayanışmasının örnek olduğunu dile getirdi. Gökçe, "Etkinliğin bütün sıkıntılara ve zorluklara rağmen gerçekleştirilmesi çok değerli. Belediye Başkanıma ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu süreçte de çok değerli bir dayanışma örneği oldu" dedi.

