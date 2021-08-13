Esenyurt Belediyesi'nden RTE Parkı'na yeni spor alanı
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Esenyurt Belediyesi'nden RTE Parkı'na yeni spor alanı

Esenyurt Belediyesi'nden RTE Parkı'na yeni spor alanı
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde bulunan atıl alanı yenileyerek, her yaştan vatandaşın spor yapabileceği egzersiz aletleri yerleştirdi.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde bulunan parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler çalışmalar kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki atıl alanı, vatandaşların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli egzersiz aletleri yerleştirerek yeniledi. Hem yaz ve hem de kış mevsiminde kullanıma uygun, üstü kapalı geniş bir mekan içerisinde oluşturulan spor alanına, her yaş grubuna hitap eden fitness ve egzersiz aletlerinin yanı sıra gençler için barfiks grubu da konuldu.

"Egzersiz aletlerimizin kurulumunu yaptık"

İlçe genelindeki parklarda yenileme işlemlerine devam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Deniz Karakoç, "Belediyemizin önünde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki spor alanının yenilemesini yaptık. 12 adet yetişkin fitness aletimizin, genç çocuklarımız için barfiks grubunun, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için de ileri yaş egzersiz aletlerimizin kurulumunu yaparak, zeminimizi yeniledik. Aletlerimizin üzerinde kullanım talimatları mevcuttur" dedi.

Kaynak: Bültenler

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