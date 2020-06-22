Esenyurt Belediyesi'nden pandemi sürecinde 5 bin 444 kişiye sağlık hizmeti verildi
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Esenyurt Belediyesi'nden pandemi sürecinde 5 bin 444 kişiye sağlık hizmeti verildi

Koronavirüs salgınına karşı ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetlerine de devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi'nden pandemi sürecinde 5 bin 444 kişiye sağlık hizmeti verildi
22.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:38

Pandemi süresince 5 bin 444 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların sağlığı için ilçe genelinde birçok çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, evde sağlık hizmetlerine bu süreçte de devam ediyor.

Serum, iğne, pansuman ve kan alma gibi sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyup Koronavirüs nedeniyle hastaneye gidemeyenlerin yardımına koşan ekipler gün içinde bu hizmetleri ücretsiz sunuyor.Sağlık teknikerleri aracılığıyla yapılan ziyaretlerde steril kıyafet, maske gibi Koronavirüs'e karşı gerekli tüm önlemler alınıyor.Süreç boyunca bin 218 kişiye evde sağlık hizmeti sunulurken 4 bin 226 kişiye de hasta nakil hizmeti verildi.

Kaynak: Bültenler

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