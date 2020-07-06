Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara bireysel eğitim
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Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara bireysel eğitim

Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara bireysel eğitim Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları bireysel eğitim ile hayata kazandırıyor.

06.07.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.07.2020 15:20

Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara bireysel eğitim

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan özel çocukları bireysel eğitim ile hayata kazandırıyor. Yıl boyunca ücretsiz olarak verilen eğitimlerde, her çocuğun gelişim seviyesine uygun çalışmalar yapılıyor.

Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi, ilçede yaşayan özel çocuklara Özel Eğitim dersleri kapsamında, bireysel eğitim veriyor. Engelli bireylere öz bakım becerisi kazandırmak için verilen bireysel eğitimde, her çocuğun gelişim seviyesine uygun aktiviteler yapılıyor. Eğitimler alanında uzman özel eğitim öğretmenleri eşliğinde, haftada bir gün ücretsiz olarak veriliyor. Esenyurt Kültür Merkezi'nde yapılan derslerde, çocuklarda dikkat dağınıklığı, renkleri tanıma, öz bakım ve temel beceri eğitimleri veriliyor.

"Çocukların gelişim düzeyine göre çalışmalar yapıyoruz"

Bireysel eğitim derslerinde her çocuğun gelişim seviyesine uygun çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Hazal Malatya, "Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak ilçemizde yaşayan özel çocuklarımızın bireysel ihtiyaçlarına yönelik eğitim vermekteyiz. Eğitimdeki amacımız çocukların birilerine bağımlı olarak yaşamasını önleyerek, kendi becerilerini yerine getirebilmesini sağlamak. Her çocuğun gelişim seviyesi, algılama düzeyine göre çalışmalar yapıyoruz. Derslerimiz 40 dakika sürüyor. İlçemizde yaşayan, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızı derslerimize bekliyoruz" dedi.

Bireysel eğitimden faydalanmak isteyen vatandaşların, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezine raporlarıyla birlikte başvurmaları yeterli.

Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara bireysel eğitim

Kaynak: İHA

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