Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Esenyurt'ta Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde kılınan yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek ve Hayrettin Babahan ilçe genelindeki camilerde kandil gecesini ihya eden vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, vatandaşların bu özel gecesini tebrik ederek kandil simidi ikramında bulundu.

Belediyenin kandil simidi dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye personellerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili, Esenyurt, kandil, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title