Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle "koronavirüs" uyarısı
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Esenyurt Belediyesi

Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle "koronavirüs" uyarısı

Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle "koronavirüs" uyarısı Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işitme engelli bireyler için işaret diliyle anlattı.

07.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:18
Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle 'koronavirüs' uyarısı

Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle "koronavirüs" uyarısı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işitme engelli bireyler için işaret diliyle anlattı.

Esenyurt Belediyesi Kültür Müdürlüğü ekipleri, işitme engelli bireylerin sosyal hayatta karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklere çözüm getirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nden bir işaret dili uzmanı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınması gereken 14 tedbiri işaret diliyle anlattı. İşaret dili uzmanı, 2 dakika 20 saniyelik videoda sosyal mesafe kuralı başta olmak üzere alınması gereken 14 tedbiri anlattı. İşaret dilinde hazırlanan videoda, elleri su ve sabunla iyice yıkamadan, sosyal mesafe kuralına, yurt dışı seyahatlerinin iptaline; yurt dışından dönüldüyse 14 gün evden çıkılmaması ve yurt dışından geldiği bilinen kişilerle temas edilmemesine kadar temel kurallara yer verildi. Hazırlanan video Esenyurt Belediyesi sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.

Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle 'koronavirüs' uyarısı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Esenyurt Belediyesi'nden işitme engelli bireyler için işaret diliyle "koronavirüs" uyarısı
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