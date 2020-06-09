Esenyurt Belediyesi'nden 43 bin aileye gıda yardımı Esenyurt Belediyesi'nden 43 bin aileye gıda yardımı Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu süreçte 43 bin haneye gıda kolisi ulaştırırken 106 bin litre de süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Esenyurt Belediyesi'nden 43 bin aileye gıda yardımı

İSTANBUL - Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, bu süreçte 43 bin haneye gıda kolisi ulaştırırken 106 bin litre de süt dağıtımı gerçekleştirdi.

Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'nin an kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta, sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Korona virüsle mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdüren Esenyurt Belediyesi, gıda kolisi, organik süt, sıcak yemek, alışveriş kartı, bebek bezi ve maması, alışveriş kartı ve kaşar peyniri gibi birçok kalemden oluşan sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.

43 bin haneye gıda kolisi ulaştırıldı

43 bin 423 haneye gıda kolisi, 106 bin 647 litre süt, 33 bin 624 adet kaşar peyniri ile 36 bin 345 porsiyon sıcak yemek dağıtan Esenyurt Belediyesi, yine bu süreçte 17 bin 565 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı, bebek bezi ve bebek maması desteği sağladı. Bunların yanı sıra et, kahvaltılık, meyve ve içecekten oluşan 27 bin 167 adet gıda yardımı da yapan Esenyurt Belediyesi, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 6 bin 970 gıda kolisini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kaynak: İHA