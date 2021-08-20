Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu
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Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu

Esenyurt Belediyesi, Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muharrem Ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıttı.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, Cuma namazı sonrası belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli İsmail Araç, "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak Muharrem Ayı dolayısıyla Cuma namazı çıkışında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yaptık. Yapılan hizmetlerin Hakk katında kabul olmasını ve Muharrem Ayı'nın hayırlara vesile olmasını diliyoruz" dedi. Yetkililer, aşure ikramının ilerleyen günlerde yeni Belediye Meydanı ve Kıraç Meydan'da da devam edeceğini bildirdi.?

Kaynak: Bültenler

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