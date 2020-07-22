Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 ayrı branşta eğitime başladı.

Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 branşta eğitime başladı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Kültür Akademisi Yaz Okulu, 25 ayrı branşta eğitime başladı.

Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, kontrollü sosyal hayata geçişin ardından kültür-sanat yaz okullarını yarı kapasiteyle başlattı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılan kurslarda 8-18 yaş arasındaki öğrenciler eğitim alıyor.

25 ayrı branşta eğitim veriliyor

Kültür Akademisi bünyesindeki kurslarda; deney ve bilim, robotik kodlama, matematik, İngilizce, halk oyunları, bale, çocuk korosu, gitar, piyano, keman, hızlı okuma, okuma kulüpleri, işaret dili, eğitici drama, akıl ve geleneksel çocuk oyunu, resim, satranç, ebru, taş boyama, küçük şefler mutfakta, geri dönüşüm, kitap ayracı yapımı, keçe sabun yapımı, yabancılara Türkçe, bağlama olmak üzere 25 farklı branşta eğitim veriliyor.

Kaynak: İHA