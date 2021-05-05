Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Bu kapsamda, ilçe genelinde resmî kurumlar, okullar, eczaneler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile tüm çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.?