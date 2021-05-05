Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
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Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Koronavirüs'e karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bu kapsamda, ilçe genelinde resmî kurumlar, okullar, eczaneler gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile tüm çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.?

Koronavirüs'e karşı mücadele çalışmaları kapsamında, ilçesinin her noktasında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, toplu kullanım alanlarını dezenfekte etmeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple, Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren birim, sabah erken saatlerde ilçedeki hastaneler, sağlık ocakları, belediye binası gibi kamu kurumlarının yanı sıra İETT durakları, minibüsler, bankamatikler, bina girişleri, toplu kullanım alanları ve tüm çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

Kaynak: Bültenler

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