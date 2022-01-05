Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan Korona virüs rakamlarının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Esenyurt Belediyesi, yeniden yükselmeye başlayan Korona virüs rakamlarının ardından ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs rakamlarının yeniden artmaya başladığı bugünlerde ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı. Korona virüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binaları başta olmak üzere taksi ve İETT durakları, bankamatikler, meydanlar, cadde ve sokakları dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Ekipler ayrıca, vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

Esenyurt Belediyesi, Korona virüs'e karşı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title