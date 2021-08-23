Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı
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Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı

Esenyurt Belediyesi, İncirtepe Parkı'nda yenileme çalışmalarını tamamladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Ekipler, parktaki 2 bin 500 metrekare yeşil alan, kauçuk zemin, ahşap donatıları, oyun? grupları ve spor aletlerini yenileyerek vatandaşların kullanımına sundu.

.Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde parkları yenilemeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan İncirtepe Parkı'nı komple yenileme çalışması başlattı.

Ekipler, parktaki deforme olmuş kauçuk zemini ve yürüyüş yolunu, oyun gruplarını ve spor aletlerini yenilemek için kaldırdı. Ekipler, 2 bin 500 metrekare yeşil alan, oyun grupları, spor aletleri, ahşap donatılarında yenileme ve bakım onarım yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Esenyurtluların parklardan daha iyi hizmet alması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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