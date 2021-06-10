Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti
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Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti

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- Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yaşını aşmış zeytin ağaçları ve süs kirazı ağaçları dikti.

- Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yaşını aşmış zeytin ağaçları ve süs kirazı ağaçları dikti.

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Hürriyet Bulvarı birleşimindeki yeniden düzenlenen kavşakta peyzaj çalışması yaptı. Kavşakta, 3 adet yüz yaşını aşmış zeytin ağacı ile 16 adet süs kirazı ağacı dikildi. Park Bahçeler Müdürlüğünden getirilen asırlık zeytin ağaçları, vinçle kamyonlardan indirilerek belirtilen noktalarda dikildi. Cumhuriyet Mahallesi, Mevlana Mahallesi ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nin birleştiği kavşakta dikimi gerçekleşen ömürlük zeytin ağaçları, vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Sulama tesisatı yapılıp bitkisel toprak serilen kavşak, çalı ve çiçeklendirme çalışması da yapılarak tamamlanacak.

Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti
Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti
Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti
Esenyurt Belediyesi ilçeye yüz yıllık zeytin ağaçları dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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