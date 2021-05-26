Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park, zararlı böceklere karşı ilaçlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park, zararlı böceklere karşı ilaçlıyor

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park, zararlı böceklere karşı ilaçlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte park, bahçe ve kaldırımlarda bulunan ağaçları her türlü zararlı haşereden korumak amacıyla ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

Ağaçların gelişimini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak amacıyla, ağaç ve yeşilliğe zarar veren her türlü haşereye karşı mücadele başlatan ekipler; parklar, orta refüjler ve mahalle aralarında kalan ağaçlarda ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama işlemlerinde insan sağlığına zarar vermeyen özel solüsyonlar kullanılıyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ YAZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

İlaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Teknikeri Suna Kahveci, "Bölgedeki parklarda, havaların ısınmasıyla beraber hastalıklı ağaçlarda ve zararlılarda artışlar olmaya başladı. Zararlı böceklerin bitkilere zarar vermesini hem de yayılımını önlemek adına ilaçlama yapıyoruz. Bölgemizde yaprak bitkileri ve manteri hastalıklarla ilgili ilaçlamalarımız sürerken, Esenkent bölgemizde de Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceğiyle mücadelemiz devam ediyor. İlaçlamalarımızı iki ayrı periyot halinde yapıyoruz. İlk ilaçlamayı yaptıktan 15 gün sonra, ikinci kez ilaçlama yaparak ağaçları zararlılardan tamamen arındırıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar İlker Kaleli Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki park, zararlı böceklere karşı ilaçlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 18:31:17. #1.15#

title