Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını sürdürüyor Ekipler çalışmalar kapsamında Osmangazi ve Atatürk mahallelerinin yollarını yenileyerek vatandaşların kullanımına hazır hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Yol Bakım ve Onarım Şefliği, ilçenin yollarını düzenlemeye devam ediyor. Çalışmalara Esenyurt Osmangazi ve Atatürk mahallelerinde devam eden ekipler, alt yapı çalışmalarının ardından cadde boyunca sıcak asfalt ve onarım çalışması gerçekleştirdi.Yapılan asfalt serimi sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar yenilenerek, Esenyurtluların kullanımına hazır hale getirildi.

Yetkililer, çalışmaların ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler