Esenyurt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
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Esenyurt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Esenyurt Belediyesi, bir yandan Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da sivrisinek, karasinek ve haşereler ile mücadele ediyor.

Esenyurt Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor
23.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:45

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde sokaklarda ve çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmaları yapıyor. Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor. Ekipler; bodrum, sığınak, apartman boşlukları, çöp konteynerleri, ortak alanlar ve haşerelerin ana üreme noktalarında gece gündüz ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tespit edilen alanlarda süren ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Bültenler

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