Esenyurt Belediyesi 282 kişiye istihdam sağladı
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Esenyurt Belediyesi 282 kişiye istihdam sağladı

02.11.2020 10:10 | Son Güncelleme: 02.11.2020 10:15
Esenyurt Belediyesi 282 kişiye istihdam sağladı

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. ESBİM, mülakat sonrası 282 kişiyi daha işe yerleştirdi.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlaması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanların ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen istihdam sağlayan birim, vatandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreçlerinde de yardımcı oluyor.

282 kişiye istihdam sağlandı

Cuma günü sabah saatlerinde başlayan mülakatlar akşama kadar devam etti. Mülakatlar sonucu şartları sağlayan 282 kişinin işe alım süreci başlatıldı. ESBİM işbirliğiyle başlatılan mülakatlara 350 kişi başvurmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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