Esenyurt Belediye Başkanı müjdesini verdiği parkların yapımına başlandı
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Esenyurt Belediye Başkanı müjdesini verdiği parkların yapımına başlandı

Akçaburgaz, Hürriyet ve Gökevler mahallerinde yapılan parklarda, hem yetişkin hem de çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri alanlar olacak.

Esenyurt Belediye Başkanı müjdesini verdiği parkların yapımına başlandı
14.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:05

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un projeleri arasında yer alan Akçab?urgaz, Hürriyet ve Gökevler mahallerindeki üç yeni parkın yapımına başlandı. Yeşil alanın tadını çıkartmak veya parkta dinlenmek isteyen vatandaşlar için oturma bankları bulunan parkların tasarımında, çocuklar da unutulmadı. Her üç parkta da çocukların keyifli zaman geçireceği oyun alanları, kum havuzu mevcut. Yeşil alanların ön planda tutulduğu parklarda, vatandaşların spor yapabilmesi için egzersiz alanları da kurulacak.

ESENYURT YEŞİL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarına yeni başladığı, Gökevler Mahallesi 564. sokakta 2 bin 985 metrekare alan üzerine kurulu parkta, 349 metrekare çocuk oyun alanı, 191 metrekare egzersiz alanı, 1730 metrekare yeşil alan, 12 metrekare kum havuzu, 72 metrekare ahşap pergola alanı, büfe ve 42 metrekare oturma alanı yer alacak. Akçaburgaz Mahallesi 3009. sokakta, 1840 metrekare alan üzerine kurulu park ise, 293 metrekare alana sahip 3 adet çocuk oyun alanı, 67 metrekare egzersiz alanı, 10 metrekare kum havuzu, 28 metrekare oturma birimleri, 36 metrekare ahşap pergola alan, 5 oturma bankı olmak üzere 986 metrekare yeşil alana sahip olacak.

Hürriyet Mahallesi Dalgıç Sokak'ta bulunan ve 997 metrekare alana sahip 595 metrekare yeşil alan olarak düzenlenen parkta, 101 metrekare çocuk oyunalanı, 63 metrekare egzersiz alanı, 9 adet oturma bankı ve 3 adet çatılı piknik masası yer alacak.

Kaynak: Bültenler

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