Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Mazbatasını Aldı

31 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden(CHP) Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Kemal Deniz Bozkurt mazbatasını aldı.

Esenyurt'ta yüzde 51.55 oy alarak seçimi kazanan Kemal Deniz Bozkurt, devir teslim töreni ile görevi Ali Murat Alatepe'den devraldı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi'nde düzenlenen tören ile mazbatasını aldı.

"ESENYURT'DA ÖRNEK BELEDİYECİLİK HİZMETLERİ VERECEĞİZ"

Başkan Bozkurt, "Çocukluğumun geçtiği kente Belediye Başkanı seçildiğim için çok mutluyum. Esenyurt'ta Belediye Başkanı olmak benim için çok anlamlı. Bana göre yakın zamanda Esenyurt'ta çok yanlışlıklar yaşandı. O yanlışları düzeltmek için buradayız. Esenyurt'un herkesin barış içinde yaşayabileceği bir kente dönüştüreceğiz. Hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirmediği, kendini özgürce ifade ettiği, inançlarını özgürce yaşayabildiği bir kent haline gelecek. Esenyurtlular 5 yıl içerisinde çok mutlu olacaklar. Bunu düşünmek de beni heyecanlandırıyor. Örnek belediyecilik hizmetleri vereceğiz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN NİTELİKLİ EĞİTİM ALABİLMESİ İÇİN UĞRAŞACAĞIZ"

İlk icraatının eğitimle alakalı olduğunu söyleyen Bozkurt, "0-9 arası 150 bin çocuğumuz var. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi için uğraşacağız. Bir proje ekini oluşturacağız. Sorunlarımızın tespitini birlikte yapacağız. Hiç kimseyi yerinden etmeyeceğiz. Kimse kimseyi ötekileştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ÖRNEK ALDIĞI PROJELER YAPACAĞIZ"

Yeni dönemle ilgili de konuşan Başkan Bozkurt, "Biz felsefik olarak farklı düşünüyoruz. Halka dayalı, halkın içinde bulunduğu ve halkla beraber icraatlar yapan bir partiyiz. Kadro ile ilgili değişiklikler olacak. Bizim kadromuzun bilgi birikimi geçmişten çok üstün. Herkesin örnek aldığı projeler yapacağız" dedi.

(/GÖRÜNTÜLÜ) - İstanbul

Kaynak: DHA