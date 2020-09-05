ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İstanbul DHAEsenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

05.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 05.09.2020 23:36

İstanbul DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Bozkurt genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izolasyonda bulunduğunu söyledi.

Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Abdülhamit Gül Sultan Alparslan Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Fatma Girik Çağatay Ulusoy Nilperi Şahinkaya
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mauricio Lemos
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 23:35:48. #1.14#
title