ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI BOZKURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI İstanbul DHAEsenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

İstanbul DHA

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Bozkurt, sonucu sosyal medya hesabından duyurdu. Bozkurt genel sağlık durumunun iyi olduğu ve evinde izolasyonda bulunduğunu söyledi.

Bozkurt açıklamasında, "Sevgili hemşerilerim, yapılan COVID testimin sonucu pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ancak bir süre evde, izolasyonda olmam gerekiyor. Sizlere, "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. En kısa sürede, sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA