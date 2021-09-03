Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Ferhat Yılmaz'a ziyaret
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Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Ferhat Yılmaz'a ziyaret

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan Başkan Ferhat Yılmaz'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki heyet, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

Ziyaretlerinden dolayı Bozkurt'a teşekkür eden Yılmaz, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Bozkurt ve beraberindeki heyeti misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu vesile ile ilçemizin değerine değer katan projelerimizi değerlendirme fırsatı bulduk." dedi.

Bozkurt da Yerköy'ün şirin ve güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek, Yılmaz ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

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