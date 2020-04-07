Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "Sızıntıdan kaynaklanan bir doğalgaz patlaması bu, 6 yaralımız... Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "Sızıntıdan kaynaklanan bir doğalgaz patlaması bu, 6 yaralımız var" Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaşanan patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını, olayda 6 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "Sızıntıdan kaynaklanan bir doğalgaz patlaması bu, 6 yaralımız var"

İSTANBUL - Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaşanan patlamanın ilk bilgilere göre doğalgaz sızıntısından kaynaklandığını, olayda 6 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt Esenyurt'ta yaşanan patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, "Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyelim. Fazla sayıda yaralı arkadaşımız yok. İlk bilgilere göre 6 kişi yaralı. 4'ü hafif yaralı. 2 kişinin durumu biraz daha ciddi. Yaptığımız incelemelerde ön bilgiler zannediyorum doğalgaz sızıntısından dolayı yaşanan bir patlama bu. Şu anda arkadaşlar inceliyorlar. Diğer katlarda yaşanan vatandaşlarımız için bir risk yok. Belediye ekipleri ve polis burada. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için gerekeni yapacaklar" dedi.

Bozkurt, hasar gören dairelerde yaşayan vatandaşların geçici olarak çevredeki otel ve misafirhanelerde ağırlanacağını kaydetti.

Kaynak: İHA