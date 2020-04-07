Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "Doğal gaz patlaması, 6 yaralımız var"
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Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt, 3. Sayfa

Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: "Doğal gaz patlaması, 6 yaralımız var"

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaşanan patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını, olayda 6 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

07.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:31
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaşanan patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını, olayda 6 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt'ta yaşanan patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, "Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyelim. Fazla sayıda yaralı arkadaşımız yok. İlk bilgilere göre 6 kişi yaralı. 4'ü hafif yaralı. 2 kişinin durumu biraz daha ciddi. Yaptığımız incelemelerde ön bilgiler zannediyorum doğal gaz sızıntısından dolayı yaşanan bir patlama bu. Şu anda arkadaşlar inceliyorlar. Diğer katlarda yaşanan vatandaşlarımız için bir risk yok. Belediye ekipleri ve polis burada. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için gerekeni yapacaklar" dedi.

Bozkurt, hasar gören dairelerde yaşayan vatandaşların geçici olarak çevredeki otel ve misafirhanelerde ağırlanacağını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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