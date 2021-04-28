Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE - Haberler | 3. Sayfa

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Diego Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 15:28:40. #1.16#

title