Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu.

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 5 araca böyle çarptı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sürücüsünün yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü, park halinde bulunan 3 araca ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdu. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Örnek Mahallesi Erzurum Kongresi Caddesi'nde dün saat 19.50 sıralarında rampadan aşağı doğru inen otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracı durduramayan sürücü, yol kenarında park halinde bulunan 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 1 otomobil ve kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarparak durdur. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE