Esenyur'ta Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta DHKP-C'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu belirtilen bir kişiyle birlikte üç şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKP-C üyesi olduğu belirtilen B.E.'nin eylem hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. TEM ekipleri bugün Esenyurt'ta bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda B.E. ile aynı evde bulunan F.B., Ö.Ç. ve A.İ.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda 1 AK-47 Kaleşnikof marka silah, silaha ait 2 şarjör ve çok sayıda fişek; 1 7.65 mm çapında Çek Vizor marka silah, silaha ait 2 şarjör ve çok sayıda fişek; toplam 130 adet çeşitli çaplarda fişek ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.