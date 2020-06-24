Esenyur'ta su basan sokakta yağmur tekrar etkili olmaya başladı
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
24.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:14
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün etkili olan sağanak yağış bugün tekrar başladı. Esenyurt Pınar Mahallesi'nde tekrar etkili olan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar evleri saçaklarının altına sığındı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA