Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına dış parazit uygulaması
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Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına dış parazit uygulaması

Esenyurt Belediyesi'nden sokak hayvanlarına dış parazit uygulaması
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarına dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor. Pire ve kenelere karşı aktif koruma amacıyla yapılan uygulamayla, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının sağlığı ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için ilçe genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, uzman veteriner hekimler belediyeye ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına giderek, özellikle sıcak havalarda oluşan pire ve kenelere karşı dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor. İlçedeki hayvanseverler ile çalışmalar yürüten ekipler, bu uygulamayla hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunuyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Sokak hayvanlarına yönelik kuduz aşısı, iç ve dış parazit uygulaması gibi çalışmaların düzenli olarak devam ettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Veteriner Teknikeri Berkan Rençber, "Hayvanseverlerle beraber sokak hayvanlarımıza belediyemizin sunduğu imkanlar dahilinde dış parazit uygulaması yapmaktayız. Yaz aylarına doğru havalar ısındıkça bit, pire ve keneler hayvanlarımıza rahatsızlık verdiği ve çeşitli rahatsızlıklara yol açtığı için bu uygulamayı yapıyoruz. Bunu, yılın belirli dönemlerinde devam ettiriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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