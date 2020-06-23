ESENYUERT'TAKİ SEL FELAKETİNİN İLK ANLARI KAMERADA
Veysel TİMDU/İSTANBUL DHAEsenyurt'ta sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.
23.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:38
Veysel TİMDU/İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından meydana gelen sel felaketi vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir anda suların sokağı bastığı, sel sularının apartmanın bodrum katını kapladığı, apartmandakilerin paniğe kapıldığı görülüyor. Bir süre sonra mahallelinin ellerinde kovalarla apartmanın bodrum katındaki suları tahliye etmeye çalıştığı kameraya yansıyor.
Kaynak: DHA