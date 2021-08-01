Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu
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Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | Güncel

Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu Van'ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.

Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün ikinci defa yaşanan sel büyük korkuya neden oldu.

Başkale ilçesinde dün etkili olan yağış sonrası meydana gelen sel felaketi Esenyamaç Mahallesi'ni vurmuş, birçok evin hasar görmesine neden olmuştu. Meteorolojinin uyarısının ardından bugün de öğle saatlerinde Esenyamaç Mahallesi ve çevresindeki yerleşim alanları sele teslim oldu. Can kaybının yaşanmadığı ikinci sel felaketi, yetkililerin önceden uyarı yapması ise büyük bir faciayı önledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu
Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu
Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu
Esenyamaç Mahallesi'ni ikinci defa sel vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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