Esentepespor, Halil Işıl ile anlaştı

23.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:47

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Esentepespor, Antrenör Halil Işıl ile anlaştı.



Bus sezon ligde geride kalan 13 hafta sonunda 16 puan ile 5. sırada bulunan Esentepespor, kalan 5 maçına Halil ışıl idaresinde çıkacak. Asıl amaçlarının gelecek sezonun yapılanmasını oluşturmak olduğunu dile getiren Halil Işıl, "Bu sezon iyi bir kadroya sahip olmasına rağmen Esentepespor hedefe ulaşamadı. Bizde gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA