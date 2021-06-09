Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı

Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Çankırı Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık üç yıldır atıl durumda bekleyen çamaşırhanede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Çamaşırhane Bakıma Alındı Çankırı Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık üç yıldır atıl durumda bekleyen çamaşırhanede bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bulunan mevcut çamaşırhaneyi çalışma programına aldı. Başlatılan çalışmalar kapsamında; çatı kiremit onarımı, sıva tamiratı ve iç dış boyama yapılacağı, doğramaların değiştirileceği, sıhhi elektrik ve tesisatının yenileneceği bildirildi. Bakım ve onarım çalışmaları ile yenilenecek çamaşırhanenin en kısa zamanda bölge sakinlerinin hizmetine açılacağı ifade edildi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-06-09 Son eklenen 10 haber: Dekoratif Yay Saksılıklar Belediyenin Atölyesinden Çankırı'da Kavşak ve Refüjler Görülmeye Değer Çankırı Ulusal Televizyon Kanallarına Ev Sahipliği Yaptı Yaran Kıyafeti ile Nikah Kıydı Çankırı'nın Şemsiyeli Sokak'ı Şemsiyelerine Kavuştu Başkan Esen'den Genç Güreşçilere KispetÇankırı, Avrupa 3. sü Fatih Özgen'i Bağrına Bastı Salihler Caddesi'nde Kanalizasyon Hattı YenileniyorŞimşek Sokak'ta Önce Altyapı Sonra Üstyapı Çankırı Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği "Esen ile Devam" Dedi

Kaynak: Habermetre