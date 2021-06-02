Esentepe Mahallesi Baştan Sona Temizlendi
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Esentepe Mahallesi Baştan Sona Temizlendi

Esentepe Mahallesi Baştan Sona Temizlendi
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışması Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından başlatılan "Bahar Temizliği ve Fiziki Tarama" çalışması Esentepe Mahallesi'nde devam etti.

Çalışmalar Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

KALDIRIMLAR ONARILDI, YEŞİL ALANLARA BAKIM YAPILDI

Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda yeşil alanlarda otlar biçildi, parklar ve yeşil alanlarda onarım yapılarak düzenlendi, hasar görmüş kaldırımlar onarıldı, cadde ve sokaklarda gerekli görülen yerler asfaltlandı, yollar süpürüldü, parklar, yeşil alanlar, bina girişleri dezenfekte edildi, çöp konteynerleri yıkanıp dezenfekte edildi.

Ayrıca yağmursuyu kanalları ekipler tarafından temizlendi ve kirli görüntü oluşturan duvarlar boyandı.

DEV EKİPLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmalara Veteriner İşleri Müdürlüğü 14 personel, 2 toplama aracı, 1 ambulans ve ilaçlama aracıyla, Park Bahçeler Müdürlüğü 14 personel ve 2 araçla, Fen İşleri Müdürlüğü 18 personel 2 ekip halinde kilit taşı tamiratı, 1 kombine ızgara temizliği ve 1 asfalt ekibiyle, yine Fen İşleri Müdürlüğü 15 personel, 1 kombine aracı, 1 asfalt robotu, 1 kamyonetle, Temizlik İşleri Müdürlüğü de 30 personel ve 4 araçla katıldı.

KÖŞE BUCAK TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Vatandaşlardan gelen taleplerin de değerlendirildiği çalışmalar tüm mahallelerde devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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