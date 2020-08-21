Esentepe Mahalle sakinleri ile imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Esentepe Mahalle sakinleri ile imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kartal Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nin imar planıyla ilgili üzerine çalışılan güncelleme planları hakkında mahalle sakinlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Esentepe Mahalle sakinleri ile imar planı bilgilendirme toplantısı yapıldı
21.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:31

Kartal Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nin imar planıyla ilgili üzerine çalışılan güncelleme planları hakkında mahalle sakinlerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Nurettin Canpolat ve Esentepe Mahallesi sakinleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Nurettin Canpolat, imar planının mevcut durumunu ve üzerinde çalışılan değişiklik planlarıyla ilgili sunum yaptı. Gerçekleşmesi düşünülen değişiklikler ile alakalı mahalle sakinlerini bilgilendiren Canpolat, daha sonra görüş ve önerilerini dinlemek üzere sözü mahalle sakinlerine verdi. Mevcut imar planı sebebiyle yaşadıkları sıkıntıları dile getiren vatandaşlar, yapılacak değişiklikler ile ilgili de fikirlerini sundu. Mahalle sakinleri, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için büyük bir gayretle çalışan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e de teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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