Esentepe'de Güvenlik Toplantısı

Körfez Kaymakamlığı tarafından her ay bir mahallede gerçekleştirilen 'güvenlik ve halk toplantısı' bu ay Esentepe Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Körfez Romanlar Derneği'nde gerçekleştirilen toplantıya, Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kamu kurum müdürleri, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, Esentepe Mahalle Muhtarı Soydaş, Körfez Romanlar Derneği Başkanı Bayram Denizci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Esentepe Mahallemiz bizim değer verdiğimiz mahallelerimizden biri. 30 Mart 2014 seçimleri sonrasında göreve geldiğimiz mahalle için acil ihtiyaç görünen çarşamba pazarının kaldırılması konusu vardı. Bizler de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'ni inşa ettik ve pazarımızı oraya taşıdık. Haftanın üç günü pazar kuruluyor. Yine Esentepe'mize Aşıklar Çadırı'nı inşa ettik. Burada düzenli olarak etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bölgemizde bilgi evi yapımı için başlattığımız çalışma sona doğru geldi. İç tefrişat çalışması yapılıyor. 400 metrekarelik bilgi evimizi mahallemize kazandırmış olacağız. Halkımızın talebi neyse elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz" dedi.

Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci'de konuşmasında romanların toplum içerisinde önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın destekleri ile toplum ve siyasetin içerisinde daha fazla yer almaya başladık. Romanlar bu ülkenin genelinde en büyük dönüşümü gerçekleştiren ve ülke ekonomisine destek sağlayan topluluktur. Bizler güzel şeylerle anılmak istiyoruz. İçimizde elbet çürük elmalar vardır ama genel olarak bu konuda fişlenmek istemiyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın'da Esentepe Mahallesi'ndeki suç oranlarının geçtiğimiz iki yıla oranla düştüğünü belirterek, "İlçe genelinde bu yılın 11 ayında 2 bin 277 asayiş olayı gerçekleşti. Suç oranlarına göre, az, orta ve yüksek diye risk grubuna ayırdığımızda orta riskli bir mahalle. Suç oranlarında ilçe genelindeki düşüş, bu mahallemizde de var. İki yıla oranla ciddi bir düşüş var" dedi.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer kurum müdürleri mahalledeki durum hakkında vatandaşlara bilgiler aktardı. Vatandaşlar da talep ve önerilerini tek tek dile getirdi. - KOCAELİ