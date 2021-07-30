Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı Çankırı Belediyesi'nin başlattığı 'Eğlence Mahallemde' etkinliği Esentepe Mahallesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı Çankırı Belediyesi'nin başlattığı 'Eğlence Mahallemde' etkinliği Esentepe Mahallesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz haftalarda Tuzlu Bağları TOKİ mevkiinde başlatılan eğlence programının bu haftaki adresi Esentepe Mahallesi oldu.

Esentepe Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösteren çocuklar doyasıya eğlendi.

Palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan minikler, mahalle arkadaşları ile Belediye Çocuk Meclisi'nin düzenlediği yarışmalarda kıyasıya yarıştılar. Eğlenceye katılan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin kentteki tüm mahallelerde düzenleneceği bildirildi.

Haber tarihi: 2021-07-30 Son eklenen 10 haber: Şehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecekBulunan çanta sahibine teslim edildiÇankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret AldıBacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldıBaşkan Esen, Birim Müdürleri ile Çalışmaları İncelediKurban Bayramı'nın İlk İki Günü Otobüsler ÜcretsizÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi BaşladıÇankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz NöbetindeCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi

Kaynak: Habermetre