Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı Çankırı Belediyesi'nin başlattığı 'Eğlence Mahallemde' etkinliği Esentepe Mahallesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı Çankırı Belediyesi'nin başlattığı 'Eğlence Mahallemde' etkinliği Esentepe Mahallesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte geçtiğimiz haftalarda Tuzlu Bağları TOKİ mevkiinde başlatılan eğlence programının bu haftaki adresi Esentepe Mahallesi oldu.

Esentepe Kültür Merkezi önünde düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösteren çocuklar doyasıya eğlendi.

Palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan minikler, mahalle arkadaşları ile Belediye Çocuk Meclisi'nin düzenlediği yarışmalarda kıyasıya yarıştılar. Eğlenceye katılan çocuklara pamuk şekeri ikram edildi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerin kentteki tüm mahallelerde düzenleneceği bildirildi.

Haber tarihi: 2021-07-30 Son eklenen 10 haber: Şehirlerarası Otobüs Terminalini Çankırı Belediyesi İşletecekBulunan çanta sahibine teslim edildiÇankırı Höşmerim Tatlısı Coğrafi İşaret AldıBacaya sıkışan yavru kedi yara almadan kurtarıldıBaşkan Esen, Birim Müdürleri ile Çalışmaları İncelediKurban Bayramı'nın İlk İki Günü Otobüsler ÜcretsizÇANKIRI BELEDİYSİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi BaşladıÇankırı Halkı Beş Yıl Sonra Yine 15 Temmuz NöbetindeCoğrafi İşaretli Ürünleri Satan İş Yerleri Denetlendi

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Haydar Aliyev Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Fatma Girik Yıldız Tilbe Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Aytaç Kara Burak Elmas Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Esentepe Çocuk Sesleri ile Yankılandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:29:53. #1.15#

title