Esenlik Pratik'ten Yeni Şube

Esenlik Pratik Marketler 10. Şubesi Turgut Özal Mahallesinde açıldı. Genel Müdür Hulusi Boyraz, Esenlik Pratik'lerin diğer ulusal pratik marketlerin önüne geçmesinin nedeni açıklayarak, "Malatya'nın üretimini satıyoruz" dedi.

Şube açılışının ardından açıklamalarda bulunan Esenlik Genel Müdürü Hulusi Boyraz, "Artık bu iş de maya tuttu. Süper marketlerde yakaladığımız, halkın hafızasındaki o imajımız pratik marketlerde de bir noktaya geldi" ifadelerine yer verdi. İki yıllarını doldurmadan hedeflerinin üzerine çıktıklarını ifade eden Boyraz, "Onun için bu projemizin artık bir noktaya geldiğini, tercih edildiğini, kabul gördüğünü ve istek gördüğünü görüyoruz. Bundan dolayı da şehrimizin yoğun bölgelerinde süpermarket, ara arterlere de pratik market açacağız" şeklinde konuştu. Esenlik olarak kentteki diğer pratik marketlerden farklarının olduğunu ifade eden Boyraz, "Onların lojistikleri çok maliyetli, onlar çok uzaktalar ama biz yerliyiz, biz üretimden halka aktarma noktasında daha avantajlı noktadayız. Biz Malatya'nın üretimine dokunuyoruz. Malatya'nın üretimlerini alıyorsunuz, onu satışa sunuyorsunuz, ona bir ilk hayat gücü veriyorsunuz. Bu anlamda marketlerimizi gezdiğinizde Malatya'nın çok ciddi bir üretimini görürsünüz. Bu anlamda da halkımız bizi çok daha tercih ediyor. Çok kısa bir dönemde ulusal çaptaki pratik marketle yarışır ve onlara göre daha çok tercih edilir noktaya gelmemizin en büyük nedeni üretimler" ifadelerini kullandı. Esenlik'in Malatya sınırlarını aşan markası olan Nergis hakkında da bilgiler veren Boyraz, "Nergis markamız için belirlediğimiz bir hedefimiz var. Malatya bir gıda havzası, bu gıda havzasından Türkiye çapında bir gıda markası çıkarabilir miyiz? ve biz bunu çıkardık. Şu anda et grubunda beklediğimizin çok ötesinde karşılığını gördük, şu anda İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da, Karadeniz'de Türkiye'nin her yerinde bayiliklerimiz oluşuyor. Kamu şirketi olduğumuz için de güven ön planda oluyor. Ondan dolayı Nergis markamız dilden dile dolaşan bir hikayeye dönüştü. Bir başarı hikayesine dönüştü, bizim de amacımız buydu. Biz Nergis'i daha çok geliştireceğiz. Bu gelmiş olduğumuz aşama daha bir başlangıç. Türkiye de kamu güvenilirliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunu özel sektör ruhuyla harmanlayıp ve ürünlerimizi güzel bir şekilde çıkarırsanız önünüz o kadar açık ki, onun için Nergis gittiği her yerde etiyle, bakliyatıyla, baharatıyla gerçekten güzel bir markaya dönüşüyor" diye konuştu. - MALATYA