Esenlerli Gençler 15 Temmuz'un İzinde

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Ruhu'nu yeniden yaşatmak ve gençlerin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla "15 Temmuz Gezisi" düzenliyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu milli mücadele ruhunu gençlere aşılamak ve bilinçlendirmek amacıyla Esenler Belediyesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çok sayıda şehit verilen ve o gece için önem arz eden noktalara "15 Temmuz Gezisi" gerçekleşiyor.

15 Temmuz'un sembol yerleri ziyaret ediliyor

Her ay gerçekleştirilmesi planlanan gezilerde, Esenler'de 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz Atışalanı Köprüsü'nden başlayan olan gezi, 15 Temmuz'un sembol yerlerinin ziyaret edilmesiyle devam ediyor. Gezide; Atışalanı Köprüsü, Atatürk Havalimanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Anıtı ile 15 Temmuz Şehitliği ziyaret ediliyor. Gezi öncesinde, öğrencilere ziyaret edecekleri noktalar hakkında videolar izletilerek öğrencilerin bilinçlenmesi sağlanıyor. Bir rehber eşliğinde gerçekleşecek gezide, 15 Temmuz gecesinde neler yaşandığı ve bu yerlerin önemi hakkında öğrenciler bilgilendirilecek. - İSTANBUL