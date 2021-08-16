Esenlerli çocuklardan sel bölgesine yardım eli
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Esenlerli çocuklardan sel bölgesine yardım eli

Esenlerli çocuklardan sel bölgesine yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler Belediyesi Yaz okulu öğrencileri sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı.

Esenler Belediyesi Yaz okulu öğrencileri sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı. Çocuklar biriktirdikleri harçlıkları "Kardeşlik Kumbarasına" atarak zor durumdaki vatandaşlara yardım eli uzattı.

Esenler Belediyesi Yaz okulu öğrencileri sel felaketinde etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Öğrenciler biriktirdikleri harçlıklardan bir miktar parayı "Kardeşlik Kumbarasına" bağışlayarak zor durumdaki vatandaşlar için yardım eli uzattı. Zor durumda kalan vatandaşlar için Kuran-ı Kerim okunan etkinlikte çocuklar dualar etti.

Çocukların anlamlı bir harekette bulunduklarını ifade eden, Esenler Aile gençlik hizmetler müdürü Cemal Bolat, çocukların anlamlı bir harekette bulunduklarını ifade ederek, "5 Binden fazla öğrencimiz Millet Bahçesinde çeşitli etkinliklerle bugün dinlenip eğleniyorlar. Fakat daha önemlisi Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketinden dolayı öğrencilerimizde yardım etme duygusunu geliştirme adına burada görmüş olduğunuz yardım kutusuyla da kendilerinin biriktirdikleri harçlıklarından bir meblağ paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz yaz okulunda hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiler, hem okulda takviye dersi aldılar beraberce sosyal faaliyette bulundular. Bu süreç içerisinde bizler hem maske, hem mesafe ve hijyen çevre temizliğine dikkat etme noktasında çocuklarımıza bu duyarlılığı aşılama devam ettik. Önemli olan şey şudur çocuklarımızın arkadaşlığı, paylaşması çevreye ve şehre aidiyet duygusunun geliştirilmesidir. Esenler Belediyesi olarak da pandemiden sonra çok yönlü olarak hizmetimize devam edeceğiz" dedi.

"Üzerimde daha fazla olsa daha çok bağışta bulunurdum"

Öğrencilerden Melike Nur Kurt bağışta bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Çok mutluyum üzerimde daha fazla olsa daha çok bağış yapardım, orada bulunan bütün kardeşlerimize Allah yardım etsin" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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