Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı

20.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:02

Son dakika haberler: Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı Uzun araç kuyruğu oluştu Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Uzun araç kuyruğu oluştu

İSTANBUL - Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazadan dolayı trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Otogar Bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JR 8001 plakalı KİA Ceed marka otomobilin sürücüsü ani şekilde fren yaptı. Seyir halindeki 34 TGG 44 plakalı Renault Symbol marka ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı. Ardından, 34 KH 4768 plakalı Renault Clio marka araç, bir motosiklet ve 39 EV 862 plakalı Dodge marka kamyonet kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü omzunun üstüne düşerek sürüklenmeye başladı. Otomobil sürücüsü ise başını vurarak hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsünün tedavisi ayakta yapıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazadan dolayı başka bir olumsuzluk yaşanmaması için trafik akışını tek şeritten sağladı. Trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, "En önde KİA var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. KİA duramıyor. Ticari taksi KİA'ya vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı. Ticari taksinin sürücüsünün başında sıkıntı var. Motosikletlinin omzunda problem var. Çünkü bayağı uçtu" dedi.

(CS-HK-ÖK-Y)

Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı
Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Hande Erçel Demet Akbağ
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Esenler'de zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 17:02:47. #1.15#
title