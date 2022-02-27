ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI - Haberler

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ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ESENLER'de yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Çinçindere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI

ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI

ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Esenler, kavga, Güncel, Haberler

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