Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor
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Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor Esenler'de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi.

26.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:21

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor

İSTANBUL - Esenler'de pendemi sürecinin ardından dışarı çıkan gençler, kendileri için kurulan basketbol, futbol, dart gibi parkurlarda yeteneklerini sergiledi. 'Genç Yetenek' projesi kapsamında düzenlenen etkinlikle, spor, sanat ve bilim alanında yeteneği olan gençlerin keşfedilmesi amaçlanıyor.

Proje, esenlerde yaşayan gençlerin hangi spor dalına ilgisi olduğunu öğrenerek, gençlerin ilgi duyduğu ve başarılı olduğu spora yönlendirilmek amacı ile hayata geçirildi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kurulan açık hava parkurunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Uzman kişiler eşliğinde spor dallarındaki yetenekleri keşfedilen çocuklar, bu yetenekleri doğrultusunda doğru eğitimleri alabilmeleri için kurumlara yönlendirilecek.

Etkinlikte açık havada buluşan çocuklar; basketbol, survivor parkuru, şut becerisi, badminton, denge simülatörü ve dart gibi oyunları oynayarak güneşin tadını çıkarttılar. Dereceye giren gençlere ödüller verildi. Ayrıca Esenler Belediyesinin organize ettiği animasyon ekipleri de müzikleri ve danslarıyla çocuklara eşlek etti.

Gençlere seslenen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler İstanbul'un en genç ilçelerinden birisidir. Bu açıdan baktığımızda gençlerin hayatına yön veren, rehberlik eden belediye olmak durumundayız. Esenler'de yaklaşık 150 bin gencimiz var. İstedik ki bu çocuklar hayata hazırlanırken, hayatta ulaşmak istedikleri menzile en kestirme yoldan nasıl giderler, onların yetenek keşiflerini yapalım" dedi.

Parkurları değerlendiren gençler ise projeden ötürü teşekkür etti.

Esenlerde genç yetenekler keşfediliyor

Kaynak: İHA

Manşet

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